Как получить водительские права в Польше: разъяснение от Минреинтеграции

обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) со следующим пакетом документов: заявлением, фотографией размером 3,5×4,5 см, справкой об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК и медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля;
выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы, предоставив свой PKK;
пройти теоретический и практический курсы обучения. Сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе;
записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения. Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы;
после успешной сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и сразу забрать готовый документ.
Как сообщалось, с 1 марта в Польше изменились правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны вносить оплату.