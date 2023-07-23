Як отримати водійські права громадянам з ТОТ: пояснення Мінреінтеграції

За чинними правилами для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача.

Проте ця норма ускладнює отримання посвідчення водія громадянами, які зареєстровані на ТОТ або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання.

Це обговорювалося під час наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Зокрема, було зазначено, що постановою КМУ від 2 травня 2023 року № 454 внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати та обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване чи зареєстроване місце проживання й перебування на території України.

Громадянам з тимчасово окупованих територій достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання.

Також, окрім паперової форми, довідку можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу Дія.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як обміняти тимчасове водійське посвідчення та чи потрібен для цього іспит.

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