RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как получить водительские права гражданам с ВОТ: объяснение Минреинтеграции

Фото: Граждане с оккупированных территорий могут получить водительские права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Граждане с временно оккупированных территорий могут получить водительские права без справки о регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По действующим правилам для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

Однако эта норма затрудняет получение водительского удостоверения гражданами, которые зарегистрированы на ВОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства.

Это обсуждалось во время совещания под председательством Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. В частности, было отмечено, что постановлением КМУ от 2 мая 2023 года № 454 внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать и обменивать водительское удостоверение без документов, подтверждающих задекларированное или зарегистрированное место жительства и пребывания на территории Украины.

Гражданам с временно оккупированных территорий достаточно предоставить справку о постановке на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства.

Также, кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала Дія.

Напомним, ранее мы объясняли, как обменять временное водительское удостоверение и нужен ли для этого экзамен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВодительские права