Як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію": інструкція

Українці можуть онлайн отримати довідку про місце проживання дитини до 14 років. Це можна зробити на порталі чи у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Зазначимо, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код. Відсканувавши його, працівник держустанови зможе переконатися в дійсності документа та перевірити інформацію в реєстрах.
Як отримати витяг про місце проживання дитини на порталі "Дія"
Для цього потрібно зайти на офіційний портал та авторизуватися, потім:
Як отримати витяг у застосунку
Для початку потрібно встановити та авторизуватися у застосунку "Дія", а потім:
Заява буде опрацьована протягом декількох хвилин. Очікуйте на сповіщення про готовність документу.
Витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація є у Реєстрі територіальної громади. Готовий pdf-документ можна завантажити протягом 24 годин.
Нагадаємо, українці тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через портал "Дія".
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