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Як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію": інструкція

Фото: у застосунку та на порталі "Дія" можна отримали витяг про місце проживання дитини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть онлайн отримати довідку про місце проживання дитини до 14 років. Це можна зробити на порталі чи у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Зазначимо, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код. Відсканувавши його, працівник держустанови зможе переконатися в дійсності документа та перевірити інформацію в реєстрах.

Як отримати витяг про місце проживання дитини на порталі "Дія"

Для цього потрібно зайти на офіційний портал та авторизуватися, потім:

  • у розділі "Послуги" виберіть "Довідки та витяги";
  • оберіть послугу "Витяг про місце проживання";
  • виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини;
  • вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Як отримати витяг у застосунку

Для початку потрібно встановити та авторизуватися у застосунку "Дія", а потім:

  • перейдіть у розділ "Послуги", виберіть "Довідки та витяги" - "Витяг про місце проживання дитини";
  • перегляньте опис послуги та оберіть, для кого саме з дітей ви хочете замовити витяг.

Заява буде опрацьована протягом декількох хвилин. Очікуйте на сповіщення про готовність документу.

Витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація є у Реєстрі територіальної громади. Готовий pdf-документ можна завантажити протягом 24 годин.

Нагадаємо, українці тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через портал "Дія".

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