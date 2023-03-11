Как получить выписку о месте проживания ребенка через "Дію": инструкция

Отметим, что каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код. Отсканировав его, работник госучреждения сможет убедиться в действительности документа и проверить информацию в реестрах.

Как получить выписку о месте жительства ребенка на портале "Дія"

Для этого нужно зайти на официальный портал и авторизоваться, а затем:

в разделе "Услуги" выберите "Справки и выписки";

выберите услугу "Выписка о месте жительства";

выберите, что хотите получить выписку для вашего ребенка;

укажите серию и номер свидетельства о рождении ребенка.

Как получить выписку в приложении

Для начала необходимо установить и авторизоваться в приложении "Дія", а затем:

перейдите в раздел "Услуги", выберите "Справки и выписки" - "Выписка о месте жительства ребенка";

просмотрите описание услуги и выберите, для кого именно из детей вы хотите заказать выписку.

Заявление будет обработано в течение нескольких минут. Ожидайте уведомления о готовности документа.

Выписка о месте проживания ребенка сформируется, если информация есть в Реестре территориальной общины. Готовый pdf-документ можно скачать в течение 24 часов.