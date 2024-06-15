Як отримати виплати при народженні дитини в Польщі: 5 фінансових програм

Лише у 2022 році у Польщі народилося 14,6 тисячі українських дітей. Наші громадяни можуть претендувати на ряд соціальних виплат при появі дитини. Сума допомоги залежить від фінансової програми.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Ua-Pl.info розповідає про те, як отримати виплати при народженні дитини у Польщі.
Якщо дохід сім’ї на одну особу не перевищує 1922,00 злотих, родина має право на виплати від держави за програмою Zasiłek macierzyński. Їх реалізує Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
Хто з українців може претендувати на таку виплати:
Виплати українцям нараховують за цією програмою, виключно, якщо вони офіційно працевлаштовані й платять внески на обов’язкове або добровільне медичне страхування на випадок хвороби під час роботи у Польщі.
Детальніше про програму можна дізнатись тут.
Це ж Міністерство гарантує виплати родинам при народженні дитини, якщо батьки не працевлаштовані (вони студенти, або ж мають інший статус).
Для отримання виплати за програмою Kosiniakowe, потрібно надати заяву протягом трьох місяців після народження дитини. Якщо пізніше, то нарахування розпочнуться з місяця подачі заяви.
Виплата у розмірі 1000 злотих надається впродовж:
На виплати за програмою Becikowe можуть претендувати наступні категорії українських біженців:
Умови виплати:
Програма Zasiłek rodzinny надає допомогу родинам із низьким доходом. На ці виплати можуть претендувати українці, якщо:
Який розмір щомісячної допомоги - 95,00 злотих за дитину до 5 років (124,00 злотих за дитину від 5 років до 18 років та 135,00 злотих за дитину від 18 років до 24 років).
Заклад соціального страхування (ZUS) гарантує допомогу батькам при народженні дитини. На її отримання мають право біженці з України, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Для нарахування виплат потрібно вчасно подати заявку.
Допомога "800+" виплачується щомісяця в розмірі 800 злотих на одну дитину. Суму можуть зменшити, якщо дитина народилася в місяці, коли нараховується допомога.
Раніше ми писали про те, чи мають право вдруге евакуйовані переселенці на виплати.
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