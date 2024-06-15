Как получить выплаты при рождении ребенка в Польше: 5 финансовых программ

Только в 2022 году в Польше родилось 14,6 тысячи украинских детей. Наши граждане могут претендовать на ряд социальных выплат при появлении ребенка. Сумма пособия зависит от финансовой программы.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Ua-Pl.info рассказывает о том, как получить выплаты при рождении ребенка в Польше.
Если доход семьи на одного человека не превышает 1922,00 злотых, семья имеет право на выплаты от государства по программе Zasiłek macierzyński. Их реализует Министерство семьи, труда и социальной политики (Ministerstwo Rodziny, Pracy и Polityki Społecznej).
Кто из украинцев может претендовать на такую выплату:
Выплаты украинцам начисляют по этой программе исключительно если они официально трудоустроены и платят взносы на обязательное или добровольное медицинское страхование на случай болезни во время работы в Польше.
Подробнее о программе можно узнать здесь.
Это же Министерство гарантирует выплаты семьям при рождении ребенка, если родители не трудоустроены (они студенты или имеют другой статус).
Для получения выплаты по программе Kosiniakowe необходимо предоставить заявление в течение трех месяцев после рождения ребенка. Если позже, то начисления начнутся с месяца подачи заявления.
Выплата в размере 1000 злотых дают в течение:
На выплаты по программе Becikowe могут претендовать следующие категории украинских беженцев:
Условия выплаты:
Программа Zasiłek rodzinny оказывает помощь семьям с низким доходом. На эти выплаты могут претендовать украинцы, если:
Какой размер ежемесячного пособия - 95,00 злотых за ребенка до 5 лет (124,00 злотых за ребенка от 5 лет до 18 лет и 135,00 злотых за ребенка от 18 лет до 24 лет).
Заведение социального страхования (ZUS) гарантирует помощь родителям при рождении ребенка. На ее получение имеют право прибывшие в Польшу беженцы из Украины после 24 февраля 2022 года. Для начисления выплат необходимо своевременно подать заявку.
Помощь "800+" выплачивается ежемесячно в размере 800 злотых на одного ребенка. Сумму могут уменьшить, если ребенок родился в месяце, когда начисляется пособие.
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