Як отримати українську пенсію в Польщі: пояснення
Фото: українці можуть отримувати свою пенсію в Польщі (GettyImages)
Українські пенсіонери, що тимчасово перебувають у Польщі, мають можливість отримати пенсію від України.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом пояснили, як пенсіонерам, що тимчасово перебувають у Польщі, отримати пенсію від України.
Пенсіонери, які вже отримували пенсійні виплати в Україні, можуть перевести пенсійні виплати шляхом подавання документів через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).
Як отримати українську пенсію перебуваючи в Польщі:
- зверніться до територіального органу ZUS за місцем проживання на території Польща з необхідним пакетом документів;
- територіальний орган ZUS заповнить та засвідчить необхідні формуляри та копії документів, надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду України;
- орган фонду розгляне документи та винесе відповідне рішення, про яке повідомить ZUS та особу;
- пенсія переказується щоквартально на особистий рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку (у грошовій одиниці євро за офіційним курсом НБУ).
Перелік необхідних документів:
- паспорт;
- довідка про присвоєння номера UKR PESEL або карта побуту, чи посвідчення особистості;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- пенсійне посвідчення (за наявності);
- довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку відкритого у польському банку.
Нагадаємо, раніше ми писали, як українці можуть підвищити свої пенсії, не чекаючи цього від уряду..
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