Как получить украинскую пенсию в Польше: объяснение

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины.

Пенсионеры, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине, могут перевести пенсионные выплаты путем подачи документов через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Как получить украинскую пенсию находясь в Польше:

обратитесь в территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польша с необходимым пакетом документов;

территориальный орган ZUS заполнит и заверит необходимые формуляры и копии документов, направит их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины;

орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором сообщит ZUS и лицо;

пенсия переводится ежеквартально на личный счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).

Перечень необходимых документов:

паспорт;

справка о присвоении номера UKR PESEL или карта быта, или удостоверение личности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

пенсионное удостоверение (при наличии);

справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета открытого в польском банке.

Напомним, ранее мы писали, как украинцы могут повысить свои пенсии, не дожидаясь этого от правительства.

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