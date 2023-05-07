Как получить украинскую пенсию в Польше: объяснение
Фото: украинцы могут получать свою пенсию в Польше (GettyImages)
Украинские пенсионеры, временно находящиеся в Польше, имеют возможность получить пенсию от Украины.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины.
Пенсионеры, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине, могут перевести пенсионные выплаты путем подачи документов через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).
Как получить украинскую пенсию находясь в Польше:
- обратитесь в территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польша с необходимым пакетом документов;
- территориальный орган ZUS заполнит и заверит необходимые формуляры и копии документов, направит их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины;
- орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором сообщит ZUS и лицо;
- пенсия переводится ежеквартально на личный счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).
Перечень необходимых документов:
- паспорт;
- справка о присвоении номера UKR PESEL или карта быта, или удостоверение личности;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- пенсионное удостоверение (при наличии);
- справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета открытого в польском банке.
Напомним, ранее мы писали, как украинцы могут повысить свои пенсии, не дожидаясь этого от правительства.
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