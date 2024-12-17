Як отримати УБД, якщо документи не підтверджують ваш статус: роз’яснення адвоката

Учасники бойових дій та учасники війни

Українське законодавство визначає узагальнений термін – "ветеран війни", який охоплює кілька категорій громадян, пов’язаних із бойовими діями або військовою службою. Відповідно до статті 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№ 3551), ветеранами війни визнаються:

учасники бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни

учасники війни

Згідно зі статтею 5 Закону № 3551, учасниками бойових дій визнаються особи, які:

безпосередньо виконували бойові завдання із захисту Батьківщини;

служили у складі військових підрозділів усіх видів і родів військ Збройних Сил, діючої армії (флоту), партизанських загонів, підпілля чи інших формувань під час війни чи в мирний час.

Стаття 8 Закону № 3551 визначає, що учасниками війни є:

військовослужбовці, які під час війни проходили службу у Збройних Силах СРСР

трудівники тилу

інші категорії осіб, передбачені законом

Головна різниця між статусами учасника бойових дій та учасника війни полягає в їхній участі у бойових діях:

учасники бойових дій – це особи, які безпосередньо брали участь у бойових операціях або виконували бойові завдання

учасники війни – це особи, які не брали участі у боях, але виконували інші функції, наприклад, забезпечення тилу чи проходження служби у певний період

Різниця у пільгах

Статус учасника бойових дій та учасника війни передбачає різні пільги. Хоча частина з них збігається, для кожної категорії передбачені окремі права та соціальні гарантії, закріплені в законодавстві.

Детальні переліки осіб, що належать до кожної категорії, визначені:

статтею 6 Закону № 3551 – для учасників бойових дій,

статтею 9 Закону № 3551 – для учасників війни.

Ці норми допомагають чітко розмежувати категорії ветеранів війни та забезпечити їм відповідну підтримку з боку держави.

Як оформити УБД

Оформлення статусу учасника бойових дій (УБД) регламентується постановою Кабінету Міністрів України №413 від 20 серпня 2014 року. Ця постанова визначає порядок надання статусу особам, які брали участь у бойових діях, антитерористичних операціях, чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони. Проте, якщо участь у бойових діях не відображена в документах, існує чіткий алгоритм дій для отримання відповідного статусу.

Рішення загалом приймаються комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС.

Якщо виникають спірні питання, вони розглядаються міжвідомчою комісією Мінветеранів, яка також вирішує питання щодо визнання УБД на підставі судових рішень.

Як оформити статус УБД

Монастирська зазначає, що оформити статус УБД можливо через командира військової частини, який може подати на розгляд відповідної комісії документи на отримання військовослужбовцем статусу УБД. Комісія зобов'язана у місячний строк прийняти рішення і повідомити про нього командира.

Також можна подати особисто заяву. Це можна зробити Громадянин або його представник можуть подати заяву:

безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів (Мінветеранів)

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

поштою (рекомендованим листом)

електронною поштою

В ЦНАП заяву приймає адміністратор, формує електронну справу і передає її до міжвідомчої комісії протягом одного робочого дня.

Необхідні документи:

заява

військові документи (посвідчення, витяги з наказів, довідки)

інші докази участі у бойових діях (за необхідності)

Якщо комісія відмовила у наданні статусу УБД, це рішення можна оскаржити:

В судовому порядку. Окружний адміністративний суд може встановити факт участі особи в бойових діях. Судове рішення є підставою для визнання особи УБД.

Повторний розгляд комісією. Комісія зобов'язана прийняти рішення на підставі рішення суду протягом 30 робочих днів з моменту отримання заяви з документами.

Посвідчення УБД вручається особисто заявнику в Мінветеранів або ЦНАП, залежно від способу, зазначеного у заяві. Якщо документи отримує представник, потрібне офіційне доручення.