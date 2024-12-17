Как получить УБД, если документы не подтверждают ваш статус: разъяснение адвоката

Участники боевых действий и участники войны

Украинское законодательство определяет обобщенный термин - "ветеран войны", который охватывает несколько категорий граждан, связанных с боевыми действиями или военной службой. В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (№ 3551), ветеранами войны признаются:

участники боевых действий

лица с инвалидностью вследствие войны

участники войны

Согласно статье 5 Закона № 3551, участниками боевых действий признаются лица, которые:

непосредственно выполняли боевые задания по защите Родины;

служили в составе воинских подразделений всех видов и родов войск Вооруженных Сил, действующей армии (флота), партизанских отрядов, подполья или других формирований во время войны либо в мирное время.

Статья 8 Закона № 3551 определяет, что участниками войны являются:

военнослужащие, которые во время войны проходили службу в Вооруженных Силах СССР

труженики тыла

другие категории лиц, предусмотренные законом

Главная разница между статусами участника боевых действий и участника войны заключается в их участии в боевых действиях:

участники боевых действий - это лица, которые непосредственно участвовали в боевых операциях или выполняли боевые задачи

участники войны - это лица, которые не принимали участия в боях, но выполняли другие функции, например, обеспечение тыла или прохождение службы в определенный период

Разница в льготах

Статус участника боевых действий и участника войны предусматривает различные льготы. Хотя часть из них совпадает, для каждой категории предусмотрены отдельные права и социальные гарантии, закрепленные в законодательстве.

Детальные перечни лиц, относящихся к каждой категории, определены:

статьей 6 Закона № 3551 - для участников боевых действий,

статьей 9 Закона № 3551 - для участников войны.

Эти нормы помогают четко разграничить категории ветеранов войны и обеспечить им соответствующую поддержку со стороны государства.

Как оформить УБД

Оформление статуса участника боевых действий (УБД) регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины №413 от 20 августа 2014 года. Это постановление определяет порядок предоставления статуса лицам, которые принимали участие в боевых действиях, антитеррористических операциях, или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны. Однако, если участие в боевых действиях не отражено в документах, существует четкий алгоритм действий для получения соответствующего статуса.

Решения в целом принимаются комиссиями по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованными в Минобороны, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Офисе Генерального прокурора, Управлении государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГФС.

Если возникают спорные вопросы, они рассматриваются межведомственной комиссией Минветеранов, которая также решает вопрос о признании УБД на основании судебных решений.

Как оформить статус УБД

Монастырская отмечает, что оформить статус УБД возможно через командира воинской части, который может подать на рассмотрение соответствующей комиссии документы на получение военнослужащим статуса УБД. Комиссия обязана в месячный срок принять решение и сообщить о нем командиру.

Также можно подать лично заявление. Это можно сделать Гражданин или его представитель могут подать заявление:

непосредственно в Министерство по делам ветеранов (Минветеранов)

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ)

по почте (заказным письмом)

по электронной почте

В ЦПАУ заявление принимает администратор, формирует электронное дело и передает его в межведомственную комиссию в течение одного рабочего дня.

Необходимые документы:

заявление

военные документы (удостоверения, выписки из приказов, справки)

другие доказательства участия в боевых действиях (при необходимости)

Если комиссия отказала в предоставлении статуса УБД, это решение можно обжаловать:

В судебном порядке. Окружной административный суд может установить факт участия лица в боевых действиях. Судебное решение является основанием для признания лица УБД.

Повторное рассмотрение комиссией. Комиссия обязана принять решение на основании решения суда в течение 30 рабочих дней с момента получения заявления с документами.

Удостоверение УБД вручается лично заявителю в Минветеранов или ЦНАП, в зависимости от способа, указанного в заявлении. Если документы получает представитель, нужна официальная доверенность.