Як отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном: алгоритм дій

Українцям пояснили, як отримати свідоцтво про народження дитини, яка народилася за кордоном у громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Українські діти, які народжуються за кордоном, автоматично отримують українське громадянство, якщо хоча б один із батьків є громадянином України
Щоб отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном, необхідно звернутися до дипломатичної установи або консульства України в країні, де народилася дитина.
Там проводиться і визначення походження дитини і присвоєнням прізвища, імені та по батькові.
Письмова або усна заява батьків чи одного з них надається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків.
У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами.
Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.
Документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.
Паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).
Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).
Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати не пізніше 1 місяця з дня народження дитини.
"Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акту цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору. За результатами реєстрації цього акту видається свідоцтво про народження", - пояснили в уряді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як легалізувати свідоцтво про народження дитини, отримане на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, РБК-Україїна повідомляло, що робити, якщо дитині за кордоном уже виповнилось 18 років, а вона не має українського паспорта.
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