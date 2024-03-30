Как получить свидетельство о рождении ребенка за границей: алгоритм действий

Украинские дети, которые рождаются за границей, автоматически получают украинское гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Украины

Чтобы получить свидетельство о рождении ребенка за границей, необходимо обратиться в дипломатическое учреждение или консульство Украины в стране, где родился ребенок.

Там проводится и определение происхождения ребенка и присвоением фамилии, имени и отчества.

Как происходит регистрация рождения?

Письменное или устное заявление родителей или одного из них предоставляется в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.

В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может проводиться его родственниками.

После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?

Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего пособие при родах.

Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).

Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.

"Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора. По результатам регистрации этого акта выдается свидетельство о рождении", - объяснили в правительстве.