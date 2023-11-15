Як отримати статус учасника бойових дій і що потрібно знати: пояснення

Хто має право на статус УБД після 24 лютого 2022 року

військові ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, прикордонної служби, Державної служби спецтранспорту, Управління Державної охорони України, Держспецзв'язку;

поліцейські;

особи рядового, начальницького складу ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;

співробітники Служби судової системи;

особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року у складі добровольчих підрозділів у взаємодії з Силами оборони, брали участь у здійсненні заході для оборони України.

Чи можуть добровольці отримати статус УБД

Законом не передбачено отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто добровільно брав участь у боях після 25 березня 2022 року. Для того, щоб оформити УБД доброволець повинен бути офіційно оформлений у військовій частині.

Як отримати УБД

Рішення про присвоєння статусу УБД ухвалюється комісіями при Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі та ін. Для цього командири військових частин та інших органів за 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм повинні подати на розгляд комісії довідку №14 (за постановою Кабміну від 20 серпня 2014 року).

Якщо командир цього не зробить, військовий самостійно може звернутися до комісії.

Які документи потрібні

Особа, які звільнилася зі служби, має звернутися до ТЦК, надавши: