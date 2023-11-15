Як отримати статус учасника бойових дій і що потрібно знати: пояснення

Статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які офіційно зареєстровані у військовій частині як військовослужбовці. Для оформлення УБД потрібно низка документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство ветеранів у Facebook.
Хто має право на статус УБД після 24 лютого 2022 року
Чи можуть добровольці отримати статус УБД
Законом не передбачено отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто добровільно брав участь у боях після 25 березня 2022 року. Для того, щоб оформити УБД доброволець повинен бути офіційно оформлений у військовій частині.
Як отримати УБД
Рішення про присвоєння статусу УБД ухвалюється комісіями при Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі та ін. Для цього командири військових частин та інших органів за 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм повинні подати на розгляд комісії довідку №14 (за постановою Кабміну від 20 серпня 2014 року).
Якщо командир цього не зробить, військовий самостійно може звернутися до комісії.
Які документи потрібні
Особа, які звільнилася зі служби, має звернутися до ТЦК, надавши:
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я пояснювало, як оформити інвалідність під час війни.
Також додамо, що в Україні збираються спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Рада у першому читанні підтримала законопроєкти, згідно з якими УБД військовим надаватимуть автоматично.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.