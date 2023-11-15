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Как получить статус участника боевых действий и что нужно знать: объяснение

Фото: у Минветеранов объяснили, как получить статус участника боевых действий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Статус участника боевых действий могут получить лица, официально зарегистрированные в воинской части как военнослужащие. Для оформления УБД требуется ряд документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство ветеранов в Facebook.

Кто имеет право на статус УБД после 24 февраля 2022 года

  • военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, пограничной службы, Государственной службы спецтранспорта, Управления Государственной охраны Украины, Госспецсвязи;
  • полицейские;
  • лица рядового, начальствующего состава ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • сотрудники Службы судебной системы;
  • лица, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года в составе добровольческих подразделений во взаимодействии с Силами обороны, принимали участие в осуществлении мероприятия по обороне Украины.

Могут ли добровольцы получить статус УБД

Законом не предусмотрено получение статуса участника боевых действий для добровольно участвовавших в боях после 25 марта 2022 года. Для того чтобы оформить УБД доброволец должен быть официально оформлен в воинской части.

Как получить УБД

Решение о присвоении статуса УБД принимается комиссиями при Минобороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и т.д. Для этого командиры воинских частей и других органов за 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм должны предоставить на рассмотрение комиссии справку №14 (по постановлению Кабмина от 20 августа 2014).

Если командир этого не сделает, военный самостоятельно может обратиться к комиссии.

Какие документы нужны

Освободившееся со службы лицо должно обратиться в ТЦК, предоставив:

  • заявление о рассмотрении вопроса о получении статуса УБД;
  • согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • заверенные копии паспорта, идентификационный номер;
  • два цветных фото.

 

 

 

Напомним, ранее Министерство здравоохранения объясняло, как оформить инвалидность во время войны.

Также добавим, что в Украине намерены упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Рада в первом чтении поддержала законопроекты, согласно которым УБД военным будут предоставляться автоматически.

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