Як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну: пояснення Мінветеранів

Кому надається

Статус УБД можуть отримати особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті

України" самостійно або у складі добровольчих формувань у взаємодії із силами безпеки та оборони брали участь у захисті України у звʼязку з військовою агресією РФ.

Які документи потрібні

Для осіб, які отримали поранення, які унеможливили подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю, самокалічення) але відповідної довідки, подають на розгляд комісії:

нотаріально завірені свідчення мінімум двох свідків, які брали

участь у здійсненні заходів у період воєнного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, про період безпосередньої участі осіб.

медичні документи, які підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньої участі у здійсненні заходів у період воєнного стану.

дві фотокартки 3*4 см.

Також необхідно подати копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. Для іноземців та осіб без громадянства потрібна копія документа, що підтверджує законність перебування на території України.

У разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою потрібна копія документа, яка посвідчує особу від імені якої подається заява, та документа, який надає повноваження представляти таку особу, оформленого відповідно до законодавства.

Також необхідна копія ідентифікаційного номера або відмітка в паспорті громадянина України.

Які пільги надає статус УБД

Раніше повідомлялося, що статус і посвідчення учасника бойових дій передбачає низку пільг для військових, які захищають Україну під час війни. Зокрема, захисники можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби, мають право на 75% знижку на оплату комунальних послуг.

Повний список пільг, які передбачені для УБД в Україні, описані в статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Нагадаємо, ветерани в Україні мають право на низку безкоштовних медичних послуг. Зокрема це стосується допомоги при проблемах із зором. в НСЗУ розповіли, що робити військовим при проблемах із зором.

Також нещодавно Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх родин.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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