Як отримати статус безробітного в умовах війни: інструкція від Державного центру зайнятості

Після початку повномасштабної війни в Україні багато людей втратили роботу: через бойові дії, евакуацію або тимчасову окупацію.
РБК-Україна дізналося у Державному центрі зайнятості, як отримати статус безробітного та зберегти соціальні гарантії.
Для отримання статусу безробітного потрібно звернутися до будь-якого обраного центру зайнятості, подати відповідну заяву та надати певний пакет документів. Процедура регулюється Порядком реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 446 від 30 березня 2023 року.
Щоб отримати статус безробітного необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості у нашій країні із заявою про надання або поновлення статусу зареєстрованого безробітного. При цьому важливо надати певний перелік документів:
Заяву та усі необхідні документи можна подати кількома способами:
Отримання статусу безробітного під час війни є важливим кроком для збереження соціальних гарантій. Уряд забезпечив можливість звернутися за допомогою, навіть якщо людина перебуває в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території.
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) повинні подавати заяву до центру зайнятості за місцем проживання. Особи, що перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або які окуповані, можуть подати заяву через Портал Дія. Це значно спрощує процедуру, оскільки в такому випадку не потрібне подання інших документів до центру зайнятості.
Слід зазначити, що дані положення не стосуються припинення трудових договорів з керівниками підприємств, установ, організацій та осіб, що обіймають виборні посади.
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