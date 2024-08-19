Как получить статус безработного в условиях войны: инструкция от Государственного центра занятости

Процедура регистрации безработного

Для получения статуса безработного следует обратиться в любой избранный центр занятости, подать соответствующее заявление и предоставить определенный пакет документов. Процедура регулируется Порядком регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета ищущих работу лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 446 от 30 марта 2023 года.

Чтобы получить статус безработного, необходимо обратиться в любой центр занятости в нашей стране с заявлением о предоставлении или восстановлении статуса зарегистрированного безработного. При этом важно предоставить определенный перечень документов:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность

Идентификационный код (РНУКПН) или соответствующие электронные отображения

Трудовая книга или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность и прекращение последнего вида занятости

Документ об образовании или его дубликате (при наличии)

Военный билет для лиц, уволившихся со срочной военной службы или мобилизованных

Заявление и все необходимые документы можно подать несколькими способами:

Лично посетив центр занятости на безопасной территории

В электронной форме через Портал Действие или официальный сайт Государственной службы занятости (при наличии электронной подписи)

Особые условия для ВПЛ и лиц с ВОТ

Получение статуса безработного во время войны является важным шагом по сохранению социальных гарантий. Правительство обеспечило возможность обратиться за помощью даже если человек находится в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны подавать заявление в центр занятости по месту жительства. Лица, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия или оккупированные, могут подать заявление через Портал Действие. Это значительно упрощает процедуру, поскольку в таком случае не требуется предоставление других документов в центр занятости.

Следует отметить, что данные положения не касаются прекращения трудовых договоров с руководителями предприятий, учреждений, организаций и лиц, занимающих выборные должности.