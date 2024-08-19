Как получить статус безработного в условиях войны: инструкция от Государственного центра занятости

После начала полномасштабной войны в Украине многие потеряли работу: из-за боевых действий, эвакуации или временной оккупации.
РБК-Украина узнала в Государственном центре занятости, как получить статус безработного и сохранить социальные гарантии.
Для получения статуса безработного следует обратиться в любой избранный центр занятости, подать соответствующее заявление и предоставить определенный пакет документов. Процедура регулируется Порядком регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета ищущих работу лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 446 от 30 марта 2023 года.
Чтобы получить статус безработного, необходимо обратиться в любой центр занятости в нашей стране с заявлением о предоставлении или восстановлении статуса зарегистрированного безработного. При этом важно предоставить определенный перечень документов:
Заявление и все необходимые документы можно подать несколькими способами:
Получение статуса безработного во время войны является важным шагом по сохранению социальных гарантий. Правительство обеспечило возможность обратиться за помощью даже если человек находится в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны подавать заявление в центр занятости по месту жительства. Лица, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия или оккупированные, могут подать заявление через Портал Действие. Это значительно упрощает процедуру, поскольку в таком случае не требуется предоставление других документов в центр занятости.
Следует отметить, что данные положения не касаются прекращения трудовых договоров с руководителями предприятий, учреждений, организаций и лиц, занимающих выборные должности.
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