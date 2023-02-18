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Як отримати перший паспорт громадянина України перебуваючи у Польщі: пояснення

Фото: як отримати перший паспорт громадянина України перебуваючи у Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі українцям, які перебувають у Польщі - доступна можливість оформити перший паспорт громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Для того, аби отримати документ, в першу чергу необхідно звернутись до одного з підрозділів ДП "Документ" у:

При собі важливо мати такі документи:

  • свідоцтво про народження;
  • паспорт громадянина України одного або обох із батьків;
  • довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);
  • РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

"Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги", - додає пресслужба.

Зазначається, що оплата за послуги здійснюється за місцем за допомогою онлайн-сплати, а термін виготовлення документа становить 20 робочих днів.

"Увага. Під час отримання готової ID-картки проводиться процедура верифікації, тому присутність особи, на ім’я якої було оформлено документ, є обов’язковою", - зауважили в Мінреінтеграції.

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