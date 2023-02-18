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Как получить первый паспорт гражданина Украины в Польше: объяснение

Фото: как получить первый паспорт гражданина Украины, находясь в Польше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В настоящее время украинцам, которые находятся в Польше, доступна возможность оформить первый паспорт гражданина в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Для того чтобы получить документ, в первую очередь необходимо обратиться в одно из подразделений ГП "Документ" в:

При себе важно иметь следующие документы:

  • свидетельство о рождении;
  • паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей;
  • справку о регистрации места жительства (при наличии);
  • РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

"Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что оплата за услуги производится по месту с помощью онлайн-оплаты, а срок изготовления документа составляет 20 рабочих дней.

"Внимание. Во время получения готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого был оформлен документ, обязательно", - отметили в Минреинтеграции.

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