Как получить первый паспорт гражданина Украины в Польше: объяснение

Для того чтобы получить документ, в первую очередь необходимо обратиться в одно из подразделений ГП "Документ" в:

При себе важно иметь следующие документы:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины одного или обоих родителей;

справку о регистрации места жительства (при наличии);

РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

"Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что оплата за услуги производится по месту с помощью онлайн-оплаты, а срок изготовления документа составляет 20 рабочих дней.

"Внимание. Во время получения готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому присутствие лица, на имя которого был оформлен документ, обязательно", - отметили в Минреинтеграции.