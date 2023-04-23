Як отримати пенсію українським біженцям за кордоном: пояснення Мінреінтеграції

"Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

"Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном. Мова йде про ті країни, до яких "Укрпошта" технічно зможе відправити пенсію", - додали у Мінреінтеграції.

Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.