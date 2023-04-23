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Як отримати пенсію українським біженцям за кордоном: пояснення Мінреінтеграції

Фото: Гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

"Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном. Мова йде про ті країни, до яких "Укрпошта" технічно зможе відправити пенсію", - додали у Мінреінтеграції.

Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги. Заяву на виплату пенсій можна подавати за допомогою електронного підпису, а українці за кордоном отримають нові можливості.

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2023 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 615,66 гривень або на 13,3% до 5 238,25 гривень.

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