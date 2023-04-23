Как получить пенсию украинским беженцам за границей: объяснение Минреинтеграции

Правительство Украины предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, международными переводами через "Укрпочту".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше", - говорится в сообщении.
Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.
"Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за границей. Речь идет о тех странах, в которые "Укрпочта" технически сможет отправить пенсию", - добавили в Минреинтеграции.
Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.
Напомним, что Кабинет министров внес изменения в Порядок выплаты пенсий и пособий. Заявление на выплату пенсий можно подавать с помощью электронной подписи, а украинцы за границей получат новые возможности.
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2023 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 615,66 грн. или на 13,3% до 5 238,25 грн.
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