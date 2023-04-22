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Як отримати пенсію тим, хто тимчасово проживає за кордоном: пояснення

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Субота 22 квітня 2023 12:18
Як отримати пенсію тим, хто тимчасово проживає за кордоном: пояснення Фото: як отримати пенсію тим, хто тимчасово проживає за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд передбачив можливість виплати пенсії тим, хто тимчасово проживає за кордоном. Це можна зробити шляхом міжнародного переказу через Укрпошту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Прийнята Урядом постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі", - пише пресслужба.

Вищевказана категорія пенсіонерів має можливість відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

"Для отримання пенсії постановою передбачена можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі", - додає пресслужба.

Зазначається, що якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Зокрема це можна зробити разом з відкриттям банківського рахунку, без жодної необхідності відвідування банку.

"Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості "Укрпошти" здійснювати переказ коштів у країну перебування)", - відзначає Мінреінтеграції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні спростили отримання пенсій. Заяву на виплату можна подавати за допомогою електронного підпису, а українці за кордоном отримають нові можливості.

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