Как получить "пакет малыша" в 2023 году: инструкция Минсоцполитики

При рождении ребенка каждая семья имеет право не только на получение пособия, но и единовременной помощи "пакет малыша" в натуральной или денежной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Получение "упаковки малыша" в натуральной форме

Одноразовая натуральная помощь "пакет малыша" выдается учреждением здравоохранения при рождении ребенка. В случае отсутствия "пакета малыша" в заведении здравоохранения или рождения ребенка за пределами Украины или на временно оккупированной территории Украины или рождения ребенка за пределами учреждения здравоохранения, выдается соответствующим структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / нахождения получателя.

В случае неполучения "пакета малыша" в учреждении здравоохранения, заявление на его получение подается получателем не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения - в течение года со дня рождения ребенка.

К заявлению прилагаются копии (фотокопии) следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка. В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства о рождении ребенка, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины - копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

документа, подтверждающего факт рождения ребенка вне учреждений здравоохранения, выданного учреждением здравоохранения, который проводил осмотр матери и ребенка или медицинская консультативная комиссия, если учреждение здравоохранения не проводило осмотр матери и ребенка в соответствии с законодательством.

Получение денежной компенсации стоимости "пакета малыша"

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией:

путем отправки заявления и документов по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения

при оказании ему комплексной услуги "єМалятко".

К заявлению, в частности, прилагается копия свидетельства о рождении ребенка. В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства о рождении, выданного органом государственной регистрации актов гражданского состояния Украины - копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства и легализованного в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом или международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлен Верховной Радой Украины, вместе с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

Для назначения денежной компенсации во время предоставления услуги "єМалятко" получатель предоставляет необходимые для получения такой компенсации сведения с указанием желания получить денежную компенсацию, сообщает об отказе матери/отца, других родственников, усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей ребенка от получения одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и отмечает специальный счет.

Если ребенок родился на временно неподконтрольной украинским властям территории, действует другой порядок, с которым можно ознакомьтесь на сайте Минюста.