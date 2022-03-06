Средства денежной компенсации "пакета малыша" можно использовать на любые товары

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет семьям во время военного положения - использовать средства денежной компенсации "пакета малыша" на любые необходимые товары. При этом, не применяется требование использовать средства в течение 12 месяцев.

Как отмечается в сообщении, если раньше банки возвращали в бюджет неиспользованный семьями остаток через 12 месяцев после перечисления средств на карту, то сейчас средства остаются у семей, и они могут их использовать в течение военного положения плюс один месяц без этого ограничения.

"Мы также понимаем, что семьям может быть сложно открыть новый текущий счет со специальным режимом использования, чтобы получить на него средства компенсации. Поэтому мы разрешили перечислять на счет семьи, который уже открыт в ПриватБанке", - прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

Кроме того, принятое правительством решение поможет семьям во время военного положения получить денежную компенсацию "пакета малыша" по упрощенному порядку, который учитывает возможные непредсказуемые обстоятельства родов и временное перемещение семей.