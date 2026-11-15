Як отримати консультацію лікаря онлайн та телефоном: у НСЗУ назвали умови

Українці можуть консультуватися з лікарями дистанційно в межах Програми медичних гарантій. Така допомога доступна безоплатно за певних умов і не потребує окремого договору медзакладу з Національною службою здоров'я України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України (НСЗУ).
У службі пояснили, що для отримання медичної допомоги не завжди потрібно особисто їхати до лікарні чи амбулаторії. У деяких випадках лікар може проконсультувати пацієнта телефоном або за допомогою інших засобів телемедицини.
У 2026 році використання телемедичних технологій передбачене у 29 із 46 пакетів Програми медичних гарантій.
Зокрема, телемедицина доступна в межах таких напрямів:
Водночас рішення про можливість дистанційної консультації ухвалює лікар. Якщо для оцінки стану пацієнта потрібен особистий огляд або додаткові обстеження, телемедицина не зможе їх замінити.
Дистанційна медична допомога має бути зафіксована в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Медичний працівник вносить туди запис про консультацію та її зміст - так само, як і після особистого прийому.
Це підтверджує факт надання послуги та дає медзакладу змогу звітувати про неї відповідно до умов договору з НСЗУ.
Детальніше про те, які дистанційні послуги доступні в межах Програми медичних гарантій, можна дізнатися безпосередньо в медичному закладі, до якого плануєте звернутися.
Раніше РБК-Україна розповідало, які медичні послуги українці можуть отримати без паперових документів. Зокрема, через Кабінет пацієнта можна обрати сімейного лікаря, подати декларацію, переглянути чинну та оновити персональні дані.
Крім того, у МОЗ пояснювали правила отримання електронних направлень. Їх може виписати як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст, який визначив потребу в консультації, аналізах чи обстеженні. Якщо під час прийому лікар призначає додаткову діагностику або консультацію іншого фахівця, саме він має сформувати відповідне е-направлення.