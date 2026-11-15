Як отримати консультацію лікаря онлайн та телефоном: у НСЗУ назвали умови

У службі пояснили, що для отримання медичної допомоги не завжди потрібно особисто їхати до лікарні чи амбулаторії. У деяких випадках лікар може проконсультувати пацієнта телефоном або за допомогою інших засобів телемедицини.

У 2026 році використання телемедичних технологій передбачене у 29 із 46 пакетів Програми медичних гарантій.

У яких випадках можна отримати допомогу дистанційно

Зокрема, телемедицина доступна в межах таких напрямів:

первинна медична допомога - сімейний лікар може провести дистанційну консультацію, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта;

- сімейний лікар може провести дистанційну консультацію, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта; реабілітаційна допомога - телемедичні технології можуть використовувати для консультацій та реабілітації;

- телемедичні технології можуть використовувати для консультацій та реабілітації; мобільна паліативна допомога - пацієнти можуть отримувати допомогу за місцем перебування, зокрема дистанційно, для них передбачено щонайменше одну дистанційну взаємодію на тиждень;

- пацієнти можуть отримувати допомогу за місцем перебування, зокрема дистанційно, для них передбачено щонайменше одну дистанційну взаємодію на тиждень; інші види спеціалізованої допомоги - залежно від пакета можуть бути доступні дистанційні консультації, діагностика та спостереження за станом здоров'я.

Водночас рішення про можливість дистанційної консультації ухвалює лікар. Якщо для оцінки стану пацієнта потрібен особистий огляд або додаткові обстеження, телемедицина не зможе їх замінити.

Як фіксують дистанційні консультації

Дистанційна медична допомога має бути зафіксована в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Медичний працівник вносить туди запис про консультацію та її зміст - так само, як і після особистого прийому.

Це підтверджує факт надання послуги та дає медзакладу змогу звітувати про неї відповідно до умов договору з НСЗУ.

Детальніше про те, які дистанційні послуги доступні в межах Програми медичних гарантій, можна дізнатися безпосередньо в медичному закладі, до якого плануєте звернутися.