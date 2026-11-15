Как получить консультацию врача онлайн и по телефону: в НСЗУ назвали условия

Украинцы могут консультироваться с врачами дистанционно в рамках программы медицинских гарантий. Такая помощь доступна бесплатно при определенных условиях и не требует отдельного договора медучреждения с Национальной службой здоровья Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
В службе объяснили, что для получения медицинской помощи не всегда нужно лично ехать в больницу или амбулаторию. В некоторых случаях врач может проконсультировать пациента по телефону или с помощью других средств телемедицины.
В 2026 году использование телемедицинских технологий предусмотрено в 29 из 46 пакетов Программы медицинских гарантий.
В частности, телемедицина доступна в пределах следующих направлений:
В то же время, решение о возможности дистанционной консультации принимает врач. Если для оценки состояния пациента требуется личный осмотр или дополнительные обследования, телемедицина не сможет их заменить.
Удаленная медицинская помощь должна быть зафиксирована в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Медицинский работник вносит туда запись о консультации и ее содержании - так же, как и после личного приема.
Это подтверждает факт предоставления услуги и позволяет медучреждению отчитываться о ней в соответствии с условиями договора с НСЗУ.
Более подробно о том, какие дистанционные услуги доступны в рамках Программы медицинских гарантий, можно узнать непосредственно в медицинском учреждении, в которое планируете обратиться.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие медицинские услуги украинцы могут получить без бумажных документов. В частности, через Кабинет пациента можно выбрать семейного врача, предоставить декларацию, пересмотреть действующую и обновить персональные данные.
Кроме того, в Минздраве объясняли правила получения электронных направлений. Их может выписать как семейный врач, так и профильный специалист, определивший потребность в консультации, анализах или обследовании. Если во время приема врач назначает дополнительную диагностику или консультацию другого специалиста, он должен сформировать соответствующее е-направление.