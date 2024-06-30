Як отримати компенсацію за зруйноване житло, якщо у вас немає права власності: інструкція

В Україні можна отримати компенсацію на відбудову житла, яке було зруйноване внаслідок обстрілів чи бойових дій. Проте проблема постає тоді, коли право власності на помешкання належить іншим людям.
Що робити в такому випадку, в коментарі РБК-Україна розповів адвокат і СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко.
Отримати компенсацію можна трьома шляхами:
Якщо ви подаєте документи офлайн, обов'язково візьміть з собою ІПН, паспорт і фото пошкодженого майна. Звернутись за відшкодуванням може також ваш представник, якщо у нього є доручення.
"Якщо ваше житло було зруйноване внаслідок ракетного удару, але у вас немає прав власності на нього, процедура отримання компенсації від держави залежить від конкретних обставин і законодавства", - каже Анатолій.
В Україні почала працювати програма "єВідновлення", яка дозволяє громадянам подавати заявки на отримання грошової компенсації для ремонту чи відбудови пошкодженого або знищеного житла.
Головною умовою для участі в програмі є наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Якщо підтверджувальні документи про право власності втрачені чи знищені, зверніться за отриманням витягу з ДРРП.
Скористатися програмою "єВідновлення" можна лише у випадках, коли останні операції з нерухомістю відбувалися до 2013 року, тобто до початку функціонування реєстру, а всі паперові документи та архіви були втрачені.
"Якщо у громадянина немає документів, що підтверджують право власності на житло, єдиним шляхом отримання компенсації є звернення до суду для встановлення цього права. Судовий процес зазвичай триває до трьох місяців, і здебільшого суд ухвалює позитивне рішення на основі наданих доказів", - ділиться досвідом адвокат.
У такому випадку спадкоємець зможе отримати компенсацію за зруйноване житло лише після офіційного оформлення спадщини.
Проте заяву на компенсацію можна подати ще до отримання свідоцтва. У такому випадку документ про право на спадщину на компенсацію за зруйнований об'єкт подається додатково після його отримання.
"Якщо ви відчуваєте труднощі чи невпевненість, рекомендую звернутися до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на таких питаннях. Вони нададуть професійну підтримку, допомогти у підготовці необхідних документів і представляти ваші інтереси у відповідних органах", - підсумовує Анатолій Перепельченко.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо власник виселяє з квартири раніше терміну, зазначеного в договорі.
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