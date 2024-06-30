Как получить компенсацию за разрушенное жилье, если у вас нет права собственности: инструкция

В Украине можно получить компенсацию на восстановление жилья, которое было разрушено в результате обстрелов или боевых действий. Однако проблема возникает тогда, когда право собственности на жилье принадлежит другим людям.
Что делать в таком случае, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.
Получить компенсацию можно тремя путями:
Если вы подаете документы офлайн, обязательно возьмите с собой ИНН, паспорт и фото поврежденного имущества. Ваш представитель также может обратиться за возмещением, если у него есть поручение.
"Если ваше жилье было разрушено в результате ракетного удара, но у вас нет прав собственности на него, процедура получения компенсации от государства зависит от конкретных обстоятельств и законодательства", - говорит Анатолий.
В Украине начала работать программа "єВідновлення", которая позволяет гражданам подавать заявки на получение денежной компенсации для ремонта или восстановления поврежденного, или уничтоженного жилья.
Главным условием для участия в программе является наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещевых прав (ГРВП). Если подтверждающие документы о праве собственности утрачены или уничтожены, обратитесь за получением выписки из ГРВП.
Воспользоваться программой "єВідновлення" можно только в случаях, когда последние операции с недвижимостью происходили до 2013 года, то есть до начала функционирования реестра, а все бумажные документы и архивы были утрачены.
"Если у гражданина нет документов, подтверждающих право собственности на жилье, единственным путем получения компенсации является обращение в суд для установления этого права. Судебный процесс обычно длится до трех месяцев, и в большинстве своем суд принимает положительное решение на основе предоставленных доказательств", - делится опытом адвокат.
В таком случае наследник сможет получить компенсацию за разрушенное жилье только после официального оформления наследства.
Однако заявление на компенсацию можно подать еще до получения свидетельства. В таком случае документ о праве на наследство на компенсацию за разрушенный объект представляется дополнительно после его получения.
"Если вы испытываете трудности или неуверенность, рекомендую обратиться к квалифицированным юристам, специализирующимся на таких вопросах. Они окажут профессиональную поддержку, помочь в подготовке необходимых документов и представлять ваши интересы в соответствующих органах", - заключает Анатолий Перепельченко.
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