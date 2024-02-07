Як отримати компенсацію за зруйноване житло: умови

Українці, чиє житло пошкоджене чи знищене через війну, можуть отримати компенсацію від держави. Можна отримати кошти на відбудову чи нове житло або допомогу з ремонтом.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Благодійний фонд "Право на захист".
Отримання компенсації за зруйноване житло через війну передбачено законом. Адвокаційна координаторка БФ "Право на захист" Ксенія Гедз розповіла про кроки, які необхідно зробити для отримання компенсації, та відповіла на найпоширеніші запитання українців у відео.
"Компенсацію можна отримати за знищений об'єкт житлової нерухомості, який вже неможливо або економічно недоцільно ремонтувати, а також за пошкоджені об'єкти, які можуть бути відновлені", – пояснює фахівець.
Компенсацію можна отримати за:
Повний перелік таких об'єктів є в тексті закону.
Серед умов отримання компенсації такі:
Отримати компенсацію можуть громадяни України, які є:
Також на компенсацію мають право об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, якщо йдеться про пошкоджене спільне майно такого будинку, тобто компенсацію отримають всі без вийнятку.
Відео: Отримання компенсації за зруйноване житло (youtube.com/"Право на захист")
Компенсація не передбачена для осіб:
Якщо житлову нерухомість було знищено, держава пропонує два способи надання компенсації:
Якщо будинок пошкоджений частково, компенсація надається:
Кошти перераховуються на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання.
Нагадаємо, ми писали, "єВідновлення" набирає обертів. Навесні в Україні прогнозують будівельний бум. Українці вже обміняли 500 житлових сертифікатів.
Також повідомлялося, що умови надання компенсації за програмою "єВідновлення" можуть змінити.
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