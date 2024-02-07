Как получить компенсацию за разрушенное жилье: условия

Украинцы, чье жилье повреждено или уничтожено из-за войны, могут получить компенсацию от государства. Можно получить средства на восстановление или новое жилье или помощь в ремонте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Благотворительный фонд "Право на защиту".
Получение компенсации за разрушенное жилье из-за войны предусмотрено законом. Адвокационная координатор БФ "Право на защиту" Ксения Гедз рассказала о шагах, которые необходимо сделать для получения компенсации, и ответила на самые распространенные вопросы украинцев в видео.
"Компенсацию можно получить за уничтоженный объект жилой недвижимости, который уже невозможно или экономически нецелесообразно ремонтировать, а также поврежденные объекты, которые могут быть восстановлены", – объясняет специалист.
Компенсацию можно получить за:
Полный список таких объектов есть в тексте закона.
Среди условий получения компенсации следующие:
Получить компенсацию могут граждане Украины, которые являются:
Также на компенсацию имеют право объединения совладельцев многоквартирных домов, если речь идет о поврежденном общем имуществе такого дома, то есть компенсацию получат все без исключения.
Видео: Получение компенсации за разрушенное жилье (youtube.com/"Право на захист")
Компенсация не предусмотрена для лиц:
Если жилая недвижимость была уничтожена, государство предлагает два способа предоставления компенсации:
Если дом поврежден частично, компенсация предоставляется:
Денежные средства перечисляются на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования.
Напомним, мы писали, "єВідновлення" набирает обороты. Весной в Украине прогнозируют строительный бум. Украинцы уже обменяли 500 жилищных сертификатов.
Также сообщалось, что условия предоставления компенсации по программе "єВідновлення" могут изменить.
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