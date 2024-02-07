Как получить компенсацию за разрушенное жилье: условия

Получение компенсации за разрушенное жилье из-за войны предусмотрено законом. Адвокационная координатор БФ "Право на защиту" Ксения Гедз рассказала о шагах, которые необходимо сделать для получения компенсации, и ответила на самые распространенные вопросы украинцев в видео.

"Компенсацию можно получить за уничтоженный объект жилой недвижимости, который уже невозможно или экономически нецелесообразно ремонтировать, а также поврежденные объекты, которые могут быть восстановлены", – объясняет специалист.

Компенсацию можно получить за:

квартиру;

дом усадебного типа, садовый или дачный дом;

объект, которій только строился и уже имел несущие конструкции.

Полный список таких объектов есть в тексте закона.

Среди условий получения компенсации следующие:

объект жилой недвижимости должен быть расположен на территории Украины, которая на момент полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года не была временно оккупированной;

его уничтожение или повреждение произошло в результате войны, начиная с 24 февраля 2022 года.

Получить компенсацию могут граждане Украины, которые являются:

владельцами поврежденной или уничтоженной жилой недвижимости;

заказчиками строительства;

лицами, осуществившими его финансирование;

членами жилищных кооперативов, выкупивших недвижимость, но еще не оформивших право собственности на нее и их наследниками;

Также на компенсацию имеют право объединения совладельцев многоквартирных домов, если речь идет о поврежденном общем имуществе такого дома, то есть компенсацию получат все без исключения.

Видео: Получение компенсации за разрушенное жилье (youtube.com/"Право на захист")

Компенсация не предусмотрена для лиц:

к которым применены санкции;

имеющих судимость за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины;

их наследников.

Если жилая недвижимость была уничтожена, государство предлагает два способа предоставления компенсации:

в виде предоставления денежных средств для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома;

финансирование приобретения или инвестирования в строительство квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома с использованием жилого сертификата.

Если дом поврежден частично, компенсация предоставляется:

путем выполнения работ, связанных со строительством по восстановлению поврежденного объекта;

предоставления строительной продукции для таких работ;

предоставления денежных средств для выполнения работ и приобретения строительной продукции.

Денежные средства перечисляются на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования.