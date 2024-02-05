"єВідновлення" набирає обертів: навесні в Україні прогнозують будівельний бум

Українці вже обміняли 500 житлових сертифікатів на квадратні метри та отримали свої довгоочікувані домівки. Це свідчить про те, що програма "єВідновлення" набирає обертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, що не всі власники зруйнованого війною житла хотіли користуватися житловими сертифікатами.

"Власники приватних будинків чекали, коли розпочнеться цільова програма і можна буде отримати грошові кошти та витратити їх або на будівельні роботи, або на будівельні матеріали й відбудувати свій будинок на тій земельній ділянці, де стояла домівка раніше", - заявила Шуляк.

Нардеп спрогнозувала, що навесні в Україні буде спостерігатися невеличкий будівельний бум, коли українські сім’ї будуть відновлювати свої приватні будинки на земельних ділянках.

"Я дуже багато зараз подорожую регіонами, зустрічаюсь з представниками і комісій, які створені при органах місцевого самоврядування, і безпосередньо з тими людьми, хто вже має досвід отримання житлових сертифікатів та взагалі роботи з компенсаційною програмою. У людей величезне бажання відбудовуватися саме там, де такі будинки були", - резюмувала Шуляк.