Є три важливі правила. Як отримати компенсацію за втрачену посилку

Українці масово користуються послугами поштових операторів і бувають випадки, коли посилки зазнають пошкоджень або губляться. За законом, поштовий оператор зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки. Але, щоб отримати компенсацію, українці мають відправляти посилки за трьома правилами.

Тож, перше правило - потрібно мати докази: квитанція про оплату чи договір з кур’єрськими службами, де вказані вага, оціночна вартість тощо.

Друге правило - перед вибором поштового оператора потрібно вивчити інформацію на сайті компанії, щоб зрозуміти, як здійснюється механізм відшкодування.

І третє правило - кожне відправлення має бути вірно оформлене, супроводжуватись описом вмісту та оголошеною вартістю.