Есть три важных правила. Как получить компенсацию за потеряную поссылку

Украинцы массово пользуются услугами почтовых операторов и бывают случаи, когда посылки получают повреждения или теряются. По закону почтовый оператор обязан в течение месяца возместить ущерб. Но чтобы получить компенсацию, украинцы должны отправлять посылки по трем правилам.

Итак, первое правило - нужно иметь доказательства: квитанция об оплате или договор с курьерскими службами, где указаны вес, оценочная стоимость и т.д.

Второе правило - перед выбором почтового оператора нужно изучить информацию на сайте компании, чтобы понять, как осуществляется механизм возмещения.

И третье правило - каждая отправка должна быть правильно оформлена, сопровождаться описанием содержимого и объявленной стоимостью.