Есть три важных правила. Как получить компенсацию за потеряную поссылку

В случае повреждения или потери посылки почтовый оператор должен возместить ущерб в течение месяца. Но есть три важных правила, как такую компенсацию получить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Украинцы массово пользуются услугами почтовых операторов и бывают случаи, когда посылки получают повреждения или теряются. По закону почтовый оператор обязан в течение месяца возместить ущерб. Но чтобы получить компенсацию, украинцы должны отправлять посылки по трем правилам.
Итак, первое правило - нужно иметь доказательства: квитанция об оплате или договор с курьерскими службами, где указаны вес, оценочная стоимость и т.д.
Второе правило - перед выбором почтового оператора нужно изучить информацию на сайте компании, чтобы понять, как осуществляется механизм возмещения.
И третье правило - каждая отправка должна быть правильно оформлена, сопровождаться описанием содержимого и объявленной стоимостью.
Напомним, ранее мы сообщали, что два крупнейших почтовых оператора Украины "Укрпочта" и "Новая почта" повысили тарифы на свои услуги с октября. Также РБК-Украина разбиралось, какой почтой пользоваться выгоднее.
Кроме того, мы писали, что "Укрпочта" планирует доставлять товары из Amazon и других известных американских маркетплейсов.
Также сообщалось, что в Украине предлагают ввести новый способ получения пенсий для украинцев - через "Новую почту". Таким образом, почтовый оператор может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями "Укрпочта" и "Ощадбанк".