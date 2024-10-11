RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Есть три важных правила. Как получить компенсацию за потеряную поссылку

Фото: как получить компенсацию за утраченную посылку ("Укрпочта")
Автор: РБК-Украина

В случае повреждения или потери посылки почтовый оператор должен возместить ущерб в течение месяца. Но есть три важных правила, как такую ​​компенсацию получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Украинцы массово пользуются услугами почтовых операторов и бывают случаи, когда посылки получают повреждения или теряются. По закону почтовый оператор обязан в течение месяца возместить ущерб. Но чтобы получить компенсацию, украинцы должны отправлять посылки по трем правилам.

Итак, первое правило - нужно иметь доказательства: квитанция об оплате или договор с курьерскими службами, где указаны вес, оценочная стоимость и т.д.

Второе правило - перед выбором почтового оператора нужно изучить информацию на сайте компании, чтобы понять, как осуществляется механизм возмещения.

И третье правило - каждая отправка должна быть правильно оформлена, сопровождаться описанием содержимого и объявленной стоимостью.

Напомним, ранее мы сообщали, что два крупнейших почтовых оператора Украины "Укрпочта" и "Новая почта" повысили тарифы на свои услуги с октября. Также РБК-Украина разбиралось, какой почтой пользоваться выгоднее.

Кроме того, мы писали, что "Укрпочта" планирует доставлять товары из Amazon и других известных американских маркетплейсов.

Также сообщалось, что в Украине предлагают ввести новый способ получения пенсий для украинцев - через "Новую почту". Таким образом, почтовый оператор может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Читайте РБК-Украина в Google News
посилки