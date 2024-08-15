У ВР назвали загальну суму погоджених виплат за програмою “єВідновлення” для знищеного житла

Від початку року загальна сума погоджених компенсацій по програмі "єВідновлення" зросла майже в 4 рази. Це стосується як категорії пошкодженого в результаті збройної агресії РФ житла, так і повністю знищеного.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з з посиланням на її виступ.

Найбільше зростання саме в останній категорії - сума житлових сертифікатів, які громадяни отримали у якості компенсації, зросла майже в 6 разів.

За її словами, станом на 11 серпня загальна сума коштів, які українцям погодили у якості компенсації становить 21,6 млрд гривень. Станом на 11 грудня - 5,5 млрд гривень. Тобто, вона зросла у майже 4 рази.

Парламентарка пояснила, що зростання погоджених виплат є результатом збільшення кількості заяв, які українці подавали протягом цих восьми місяців, а це у свою чергу стало результатом того, що механізми програми постійно доопрацьовували і розширювали.

"Відповідно, у все більшої частини українців, які такої компенсації потребували, зʼявилася можливість на неї подаватися. Так, станом на 11 грудня на компенсацію подалося 63 тисячі родин, чиє житло було пошкоджено, і 7,2 тисячі родин, чиє житло війна знищила. Станом на 11 серпня, на компенсацію за пошкоджене житло подалися 102 тисячі родин, а за знищене - 18 тисяч", - пояснила Шуляк.

Парламентарка додала, у категорії компенсації за пошкоджене житло за вісім місяців сума погоджених виплат зросла більше ніж у 2 рази - з 3 млрд гривень станом на 11 грудня до 7 млрд станом на 11 серпня.

Втім, у категорії компенсацій за знищене, зростання ще більш значне. Так, на початку грудня загальна сума погоджених виплат становила майже 2,5 млрд гривень, а сьогодні - 14,6 млрд гривень. Тобто за цей час вона зросла майже в 6 разів.

"Ми бачимо, що з 18 тисяч заявників, житлові сертифікати, які можна обміняти на нові домівки, отримали 9 тисяч родин. Причому, майже 3 тисячі житлових сертифікатів "єВідновлення" вони вже реалізували, тобто уклали угоди купівлі - продажу нового житла для себе. Варто зазначити, що в останні місяці обмін сертифікатів дещо забуксував, але після того, як Уряд нарешті виділив додаткові 4,4 млрд гривень на цей етап програми, реалізація поновилася", - зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що останніми тижнями доступ до програми неодноразово розширювали. По-перше, додалася можливість подавати заяви мешканцям тих населених пунктів, які знаходяться на територіях активних бойових дій. По-друге, на цьому тижні можливість подаватись на компенсацію отримали громадяни, які раніше могли робити це тільки за умови оформлення довіреності - тепер це можна зробити через законних представників.

Крім цього, нещодавно був зареєстрований законопроєкт №11444, яким пропонується звільнити громадян від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення", а кошти компенсації можна буде використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної. Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації.

Також тиждень тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11440, який пропонує спростити процес отримання компенсацій "єВідновлення" громадянам, чиє житло не внесено у Державний реєстр речових прав. Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло. Але якщо цей витяг отримати в БТІ з тих чи інших причин було неможливо, єдиним варіантом довести своє право власності і, відповідно, право на компенсацію, був суд.