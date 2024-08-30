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Как получить компенсацию за поврежденное обстрелами жилье: объяснение юриста

Киев, Украина, Пятница 30 августа 2024 20:00
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Как получить компенсацию за поврежденное обстрелами жилье: объяснение юриста Фото: Разбитые окна в Харькове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Владислав Мартынчук

Получить повреждение жилья в результате обстрелов рискуют не только жители прифронтовых территорий, но и люди в других регионах. В таком случае украинцы имеют право на компенсацию.

Куда обращаться за возмещением, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартынчук.

Куда подавать заявление о поврежденной недвижимости

Первым шагом для получения компенсации является подача сообщения о повреждении или уничтожении своей недвижимости в результате военной агрессии РФ, отмечает юрист.

"Это можно сделать как онлайн через портал Дія, так и через нотариуса или администратора ЦНАП. К сообщению обязательно следует добавить фото или видео повреждений", – обращает внимание Владислав Мартынчук.

В дальнейшем, для того чтобы получить компенсацию за поврежденное жилье, пострадавший должен подать соответствующее заявление, добавляет он.

"Обычно такое заявление подается через портал Дія, но в определенных случаях такое заявление нельзя подать в электронном виде и придется обращаться к нотариусу, органу социальной защиты населения или ЦНАП", - предупреждает адвокат.

Какие критерии для получения компенсации

Для получения компенсации жилье должно отвечать определенным критериям:

  • жилье должно быть повреждено 24 февраля 2024 года или позже (то есть после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину);
  • на момент подачи заявления территория, на которой находится жилье, не находится в оккупации и не является зоной активных боевых действий;
  • сведения о праве собственности на жилье должны быть в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

"Вместе с тем если информация о жилье не внесена в реестр, то это не лишает права на получение компенсации, но перед подачей заявления необходимо будет обратиться к государственному регистратору для внесения сведений в реестр", - отмечает Владислав Мартынчук.

Если на момент подачи заявления потерпевший еще не подал уведомление о повреждении имущества, это нужно будет осуществить на данном этапе.

Как получить компенсацию за поврежденное обстрелами жилье: объяснение юристаФото: Последствия обстрелов в Запорожье (gettyimages.com)

Когда нужно предоставить дополнительные документы

В некоторых случаях необходимо предоставить дополнительные документы, обращает внимание адвокат.

"Например, если потерпевший является несовершеннолетним или ограниченно или полностью недееспособным лицом, то к заявлению должны быть добавлены полномочия законного представителя, а если объект находится в сособственности нескольких лиц – согласие других владельцев. Также, если заявитель (или один из совладельцев) имеет приоритетное право на получение компенсации следует предоставить соответствующее подтверждение", - объясняет специалист.

Поданная заявка передается специальной комиссии, которая создается при соответствующем органе местного самоуправления, которая и рассматривает ее.

"В частности, комиссия осуществляет осмотр объекта и повреждений, фиксирует их, а в дальнейшем определяет размер возмещения. Предельный размер компенсации для ремонта категории А составляет 200 тысяч гривен, для ремонта категории Б - 350 тысяч гривен для квартир и 500 тысяч гривен для одноквартирных домов ", – замечает Владислав Мартынчук.

Напомним, мы писали, как получить деньги на новое жилье от єВідновлення и на какие суммы можно рассчитывать.

Также мы сообщали, что в ВР назвали общую сумму согласованных выплат по программе єВідновлення для уничтоженного жилья.

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