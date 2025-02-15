Як отримати ID-картку або закордонний паспорт в іншому регіоні: що важливо врахувати

Нагадаємо, що через війну багато українців, особливо мешканців прифронтових регіонів, не завжди мають можливість своєчасно вклеїти фотокартку до паспорта або обміняти документ, термін дії якого закінчився. В Україні врегулювали це питання, визначивши, що деякі документи залишаються дійсними на період воєнного стану.