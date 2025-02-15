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Як отримати ID-картку або закордонний паспорт в іншому регіоні: що важливо врахувати

Фото: Оформлення паспорту в Україні (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Щоб отримати паспорт в іншому підрозділі Державної міграційної служби України (ДМС), необхідно подати письмову заяву з інформацією про особу, обставини та місце отримання документа. Заздалегідь уточніть можливість передачі паспорта для уникнення затримок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Як організувати отримання документа

Щоб отримати паспорт в іншому підрозділі ДМС, необхідно:

  • Звернутися до територіального підрозділу ДМС, де ви бажаєте отримати документ.

Подати письмову заяву із зазначенням наступної інформації:

  • Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання та контактний номер телефону особи, на ім’я якої оформлюється паспорт.
  • Назва територіального органу/підрозділу ДМС, який здійснив оформлення паспорта.
  • Обставини, через які виникла необхідність отримання паспорта в іншому підрозділі.
  • Назва територіального підрозділу ДМС, в якому ви плануєте отримати документ.

Перед поданням заяви варто уточнити у відповідному підрозділі ДМС можливість передачі документа. Це допоможе уникнути затримок та зробить процес отримання паспорта швидшим і зручнішим.

Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся до місцевих підрозділів ДМС або на офіційний сайт служби.

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