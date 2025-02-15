Як отримати ID-картку або закордонний паспорт в іншому регіоні: що важливо врахувати

Щоб отримати паспорт в іншому підрозділі Державної міграційної служби України (ДМС), необхідно подати письмову заяву з інформацією про особу, обставини та місце отримання документа. Заздалегідь уточніть можливість передачі паспорта для уникнення затримок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Щоб отримати паспорт в іншому підрозділі ДМС, необхідно:
Подати письмову заяву із зазначенням наступної інформації:
Перед поданням заяви варто уточнити у відповідному підрозділі ДМС можливість передачі документа. Це допоможе уникнути затримок та зробить процес отримання паспорта швидшим і зручнішим.
Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся до місцевих підрозділів ДМС або на офіційний сайт служби.
Нагадаємо, що через війну багато українців, особливо мешканців прифронтових регіонів, не завжди мають можливість своєчасно вклеїти фотокартку до паспорта або обміняти документ, термін дії якого закінчився. В Україні врегулювали це питання, визначивши, що деякі документи залишаються дійсними на період воєнного стану.