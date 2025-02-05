Чи діє прострочений паспорт під час воєнного стану: офіційне роз’яснення

Через війну багато українців, особливо мешканців прифронтових регіонів, не завжди мають можливість своєчасно вклеїти фотокартку до паспорта або обміняти документ, термін дії якого закінчився. В Україні врегулювали це питання, визначивши, що деякі документи залишаються дійсними на період воєнного стану.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну міграційну служба України.

Згідно з урядовою постановою, під час воєнного стану та ще протягом 30 днів після його завершення дійсними вважаються: паспорти громадян України у формі ID-картки, термін дії яких сплив після 24 січня 2022 року або під час війни;

паспорти-книжечки, у які не вклеєно фотокартку при досягненні 25 чи 45 років (якщо строк вклеювання настав після 24 січня 2022 року або в період воєнного стану). Після припинення чи скасування воєнного стану громадяни матимуть 30 календарних днів, щоб вклеїти фото або замінити документ відповідно до чинного законодавства.