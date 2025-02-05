Чи діє прострочений паспорт під час воєнного стану: офіційне роз’яснення
Через війну багато українців, особливо мешканців прифронтових регіонів, не завжди мають можливість своєчасно вклеїти фотокартку до паспорта або обміняти документ, термін дії якого закінчився. В Україні врегулювали це питання, визначивши, що деякі документи залишаються дійсними на період воєнного стану.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну міграційну служба України.
Згідно з урядовою постановою, під час воєнного стану та ще протягом 30 днів після його завершення дійсними вважаються:
- паспорти громадян України у формі ID-картки, термін дії яких сплив після 24 січня 2022 року або під час війни;
- паспорти-книжечки, у які не вклеєно фотокартку при досягненні 25 чи 45 років (якщо строк вклеювання настав після 24 січня 2022 року або в період воєнного стану).
Після припинення чи скасування воєнного стану громадяни матимуть 30 календарних днів, щоб вклеїти фото або замінити документ відповідно до чинного законодавства.
Раніше РБК-Україна розповідало, що учні, які завершують навчання у школах та інших закладах загальної середньої освіти, а також абітурієнти, що планують складати НМТ у 2025 році, мають заздалегідь оформити ID-картку. Вона є обов’язковим документом для участі в основних сесіях тестування.
Також ми писали, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть отримати свої паспорти незалежно від місця свого перебування. Це стосується документів, оформлених після запровадження нових правил військового обліку.
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