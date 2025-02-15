Как получить ID-карту или загранпаспорт в другом регионе: что важно учесть

Чтобы получить паспорт в другом подразделении Государственной миграционной службы Украины (ГМС), необходимо подать письменное заявление с информацией о личности, обстоятельствах и месте получения документа. Заранее уточните возможность передачи паспорта во избежание задержек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Чтобы получить паспорт в другом подразделении ГМС, необходимо:
Подать письменное заявление с указанием следующей информации:
Перед подачей заявления следует уточнить в соответствующем подразделении ГМС возможность передачи документа. Это поможет избежать задержек и сделает процесс получения паспорта более быстрым и удобным.
Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в местные подразделения ГМС или на официальный сайт службы.
Напомним, что из-за войны многие украинцы, особенно жители прифронтовых регионов, не всегда имеют возможность своевременно вклеить фотографию в паспорт или обменять документ, срок действия которого истек. В Украине урегулировали этот вопрос, определив, что некоторые документы остаются действительными на период военного положения.