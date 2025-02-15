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Как получить ID-карту или загранпаспорт в другом регионе: что важно учесть

Фото: Оформление паспорта в Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Чтобы получить паспорт в другом подразделении Государственной миграционной службы Украины (ГМС), необходимо подать письменное заявление с информацией о личности, обстоятельствах и месте получения документа. Заранее уточните возможность передачи паспорта во избежание задержек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Как организовать получение документа

Чтобы получить паспорт в другом подразделении ГМС, необходимо:

  • Обратиться в территориальное подразделение ГМС, где вы желаете получить документ.

Подать письменное заявление с указанием следующей информации:

  • Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и контактный номер телефона лица, на имя которого оформляется паспорт.
  • Название территориального органа/подразделения ГМС, который осуществил оформление паспорта.
  • Обстоятельства, по которым возникла необходимость получения паспорта в другом подразделении.
  • Название территориального подразделения ГМС, в котором вы планируете получить документ.

Перед подачей заявления следует уточнить в соответствующем подразделении ГМС возможность передачи документа. Это поможет избежать задержек и сделает процесс получения паспорта более быстрым и удобным.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в местные подразделения ГМС или на официальный сайт службы.

Напомним, что из-за войны многие украинцы, особенно жители прифронтовых регионов, не всегда имеют возможность своевременно вклеить фотографию в паспорт или обменять документ, срок действия которого истек. В Украине урегулировали этот вопрос, определив, что некоторые документы остаются действительными на период военного положения.

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Министерство внутренних дел УкраиныГМСПаспорт України