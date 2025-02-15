Как получить ID-карту или загранпаспорт в другом регионе: что важно учесть

Как организовать получение документа

Чтобы получить паспорт в другом подразделении ГМС, необходимо:

Обратиться в территориальное подразделение ГМС, где вы желаете получить документ.

Подать письменное заявление с указанием следующей информации:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и контактный номер телефона лица, на имя которого оформляется паспорт.

Название территориального органа/подразделения ГМС, который осуществил оформление паспорта.

Обстоятельства, по которым возникла необходимость получения паспорта в другом подразделении.

Название территориального подразделения ГМС, в котором вы планируете получить документ.

Перед подачей заявления следует уточнить в соответствующем подразделении ГМС возможность передачи документа. Это поможет избежать задержек и сделает процесс получения паспорта более быстрым и удобным.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в местные подразделения ГМС или на официальный сайт службы.