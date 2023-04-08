Як отримати грошову допомогу рідним військовополонених: інструкція

Родичі полонених військовослужбовців можуть отримати грошову допомогу від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця
"За полоненими військовослужбовцями зберігаються виплати у розмірі за посадою, військовим званням, останнім місцем служби, надбавки за вислугу років, а також додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч гривень пропорційно до участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.
Грошове забезпечення виплачується членам сімей військовослужбовців у такій послідовності:
Зазначається, що у разі письмової відмови однієї з осіб від виплати, її частка рівномірно розподіляється між іншими, які мають право на її одержання.
Виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон, зникнення безвісти, за заявою рідних на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини.
До заяви додаються:
Подані документи командир військової частини розглядає впродовж 15 днів і ухвалює рішення щодо виплати або відмови у грошовій допомозі, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.
Якщо у виплаті відмовляють, має бути вказана причина. Якщо таке рішення ухвалили через те, що документи були подані не в повному обсязі, заявник має право повторно звернутися до командира військової частини після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.
Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як отримати довідку про перебування військового у полоні.
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