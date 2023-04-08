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Як отримати грошову допомогу рідним військовополонених: інструкція

Фото: як отримати грошову допомогу рідним військовополонених (twitter.com)
Автор: Тетяна Степанова

Родичі полонених військовослужбовців можуть отримати грошову допомогу від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця

"За полоненими військовослужбовцями зберігаються виплати у розмірі за посадою, військовим званням, останнім місцем служби, надбавки за вислугу років, а також додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч гривень пропорційно до участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Грошове забезпечення виплачується членам сімей військовослужбовців у такій послідовності:

  1. Дружині\чоловіку, якщо немає - повнолітнім дітям, які проживають разом з військовослужбовцем;
  2. Опікунам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від їхнього віку);
  3. Особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не в шлюбі й не мають дітей.

Зазначається, що у разі письмової відмови однієї з осіб від виплати, її частка рівномірно розподіляється між іншими, які мають право на її одержання.

Виплата грошового забезпечення та додаткової винагороди здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон, зникнення безвісти, за заявою рідних на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини.

До заяви додаються:

  • копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування);
  • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
  • копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Подані документи командир військової частини розглядає впродовж 15 днів і ухвалює рішення щодо виплати або відмови у грошовій допомозі, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Якщо у виплаті відмовляють, має бути вказана причина. Якщо таке рішення ухвалили через те, що документи були подані не в повному обсязі, заявник має право повторно звернутися до командира військової частини після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як отримати довідку про перебування військового у полоні.

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