Как получить денежную помощь родным военнопленных: инструкция

"За пленными военнослужащими сохраняются выплаты в размере по должности, воинскому званию, последнему месту службы, надбавки за выслугу лет, а также дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен пропорционально участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Денежное довольствие выплачивается членам семей военнослужащих в следующей последовательности:

Жене мужу, если нет - совершеннолетним детям, проживающим вместе с военнослужащим; Опекунам или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства, независимо от их возраста); Лицам, состоящим на содержании военнослужащих или родителям равными долями, если военнослужащие не в браке и не имеют детей.

Отмечается, что в случае письменного отказа одного из лиц от выплаты его доля равномерно распределяется между другими, имеющими право на ее получение.

Выплата денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения осуществляется со дня захвата военнослужащих в плен, пропажи без вести, по заявлению родных на имя командира (начальника, руководителя) воинской части.

К заявлению прилагаются:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте - копия страницы паспорта с такой отметкой).

Поданные документы командир воинской части рассматривает в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе в денежной помощи, о чем сообщается заявителю в письменной форме.

Если в выплате отказывается, должна быть указана причина. Если такое решение было принято из-за того, что документы были поданы не в полном объеме, заявитель имеет право повторно обратиться к командиру воинской части после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выплате.

Решение об отказе в выплате денежного довольствия может быть обжаловано в судебном порядке.