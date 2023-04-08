Как получить денежную помощь родным военнопленных: инструкция

Родственники пленных военнослужащих могут получить денежную помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"За пленными военнослужащими сохраняются выплаты в размере по должности, воинскому званию, последнему месту службы, надбавки за выслугу лет, а также дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен пропорционально участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.
Денежное довольствие выплачивается членам семей военнослужащих в следующей последовательности:
Отмечается, что в случае письменного отказа одного из лиц от выплаты его доля равномерно распределяется между другими, имеющими право на ее получение.
Выплата денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения осуществляется со дня захвата военнослужащих в плен, пропажи без вести, по заявлению родных на имя командира (начальника, руководителя) воинской части.
К заявлению прилагаются:
Поданные документы командир воинской части рассматривает в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе в денежной помощи, о чем сообщается заявителю в письменной форме.
Если в выплате отказывается, должна быть указана причина. Если такое решение было принято из-за того, что документы были поданы не в полном объеме, заявитель имеет право повторно обратиться к командиру воинской части после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выплате.
Решение об отказе в выплате денежного довольствия может быть обжаловано в судебном порядке.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как получить справку о пребывании военного в плену.
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