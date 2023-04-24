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Як отримати електронний лікарняний перебуваючи за кордоном: пояснення МОЗ

Фото: українцям пояснили, як можна оформити лікарняним за кордоном (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Україні вже як півтора року тому були запущені електронні лікарняні, тому українці можуть отримати лікарняний навіть за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Півтора року тому були запущені електронні лікарняні, що формуються на основі електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН)", - повідомили в МОЗ

За даними міністерства, МВТН має бути сформований в день звернення пацієнта, якщо згідно з висновком лікаря пацієнт має тимчасову втрату непрацездатності.

Отримати лікарняний можна на підставі наданих іноземних медичних документів з нотаріальним перекладом. Надавши необхідні висновки медиків, в Україні лікар формує листок непрацездатності в реєстрі електронних листків непрацездатності Пенсійного фонду, і таким чином ви зможете швидше отримати гарантовані державою соціальні виплати.

Якщо громадянин хворів за кордоном, але не мав змоги надіслати документи, після повернення в Україну він повинен протягом року звернутися до свого сімейного лікаря для формування медичного висновку.

При лікуванні за кордоном висновок може бути сформований через:

  • захворювання або травму загального характеру;
  • догляд за хворою дитиною;
  • вагітність та пологи;
  • ортопедичне протезування.

Нагадаємо, в Україні з квітня більшу частину ліків можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

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