Як отримати електронний лікарняний перебуваючи за кордоном: пояснення МОЗ

"Півтора року тому були запущені електронні лікарняні, що формуються на основі електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН)", - повідомили в МОЗ

За даними міністерства, МВТН має бути сформований в день звернення пацієнта, якщо згідно з висновком лікаря пацієнт має тимчасову втрату непрацездатності.

Отримати лікарняний можна на підставі наданих іноземних медичних документів з нотаріальним перекладом. Надавши необхідні висновки медиків, в Україні лікар формує листок непрацездатності в реєстрі електронних листків непрацездатності Пенсійного фонду, і таким чином ви зможете швидше отримати гарантовані державою соціальні виплати.

Якщо громадянин хворів за кордоном, але не мав змоги надіслати документи, після повернення в Україну він повинен протягом року звернутися до свого сімейного лікаря для формування медичного висновку.

При лікуванні за кордоном висновок може бути сформований через:

захворювання або травму загального характеру;

догляд за хворою дитиною;

вагітність та пологи;

ортопедичне протезування.

Нагадаємо, в Україні з квітня більшу частину ліків можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

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