Как получить электронный больничный находясь за границей: объяснение Минздрава

"Полтора года назад были запущены электронные больничные, формируемые на основе электронных медицинских выводов о временной нетрудоспособности (МВТН)", - сообщили в Минздраве

По данным министерства, МВТН должен быть сформирован в день обращения пациента, если согласно заключению врача пациент имеет временную потерю нетрудоспособности.

Получить больничный можно на основании предоставленных иностранных медицинских документов с нотариальным переводом. Предоставив необходимые выводы медиков, в Украине врач формирует листок нетрудоспособности в реестре электронных листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, и таким образом вы сможете быстрее получить гарантированные государством социальные выплаты.

Если гражданин болел за границей, но не имел возможности послать документы, по возвращении в Украину он должен в течение года обратиться к своему семейному врачу для формирования медицинского заключения.

При лечении за границей вывод может быть сформирован через:

заболевание или травму общего характера;

уход за больным ребенком;

беременность и роды;

ортопедическое протезирование.

Напомним, в Украине с апреля большую часть лекарства можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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