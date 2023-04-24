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Как получить электронный больничный находясь за границей: объяснение Минздрава

Фото: украинцам объяснили, как можно оформить больничным за границей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Украине уже как полтора года назад были запущены электронные больничные, поэтому украинцы могут получить больничный даже за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Полтора года назад были запущены электронные больничные, формируемые на основе электронных медицинских выводов о временной нетрудоспособности (МВТН)", - сообщили в Минздраве

По данным министерства, МВТН должен быть сформирован в день обращения пациента, если согласно заключению врача пациент имеет временную потерю нетрудоспособности.

Получить больничный можно на основании предоставленных иностранных медицинских документов с нотариальным переводом. Предоставив необходимые выводы медиков, в Украине врач формирует листок нетрудоспособности в реестре электронных листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, и таким образом вы сможете быстрее получить гарантированные государством социальные выплаты.

Если гражданин болел за границей, но не имел возможности послать документы, по возвращении в Украину он должен в течение года обратиться к своему семейному врачу для формирования медицинского заключения.

При лечении за границей вывод может быть сформирован через:

  • заболевание или травму общего характера;
  • уход за больным ребенком;
  • беременность и роды;
  • ортопедическое протезирование.

Напомним, в Украине с апреля большую часть лекарства можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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