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Як отримати довідку про перебування військовослужбовця у полоні: пояснення

Фото: як отримати довідку про перебування військовослужбовця у полоні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні затвердили зміни до постанови, які спростили отримання довідки про перебування військового в полоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Довідка входить до переліку обов’язкових документів (щодо військовослужбовців), які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - пише пресслужба.

Після встановлення відповідного факту, особо або ж члени сім'ї можуть отримати державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

Як отримати довідку?

Право на звернення мають військовополонені або ж члени їхньої сім'ї.

Існує два способи звернення. Перший - особисто до силових відомств:

  • Міністерства оборони України;
  • центрального органу виконавчої влади, які здійснює керівництво військовими формуваннями;
  • правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • командира підрозділу ЗСУ;
  • іншого утворення відповідного до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки й сил оборони України.

Другий - через Національне інформаційне бюро: необхідно зателефонувати на гарячу лінію 1648 або ж за мобільним телефоном +38 (044) 287-81-65.

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