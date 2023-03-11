Як отримати довідку про перебування військовослужбовця у полоні: пояснення

В Україні затвердили зміни до постанови, які спростили отримання довідки про перебування військового в полоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Довідка входить до переліку обов’язкових документів (щодо військовослужбовців), які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - пише пресслужба.
Після встановлення відповідного факту, особо або ж члени сім'ї можуть отримати державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.
Право на звернення мають військовополонені або ж члени їхньої сім'ї.
Існує два способи звернення. Перший - особисто до силових відомств:
Другий - через Національне інформаційне бюро: необхідно зателефонувати на гарячу лінію 1648 або ж за мобільним телефоном +38 (044) 287-81-65.
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