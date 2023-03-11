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Как получить справку о пребывании военнослужащего в плену: объяснение

Фото: как получить справку о пребывании военнослужащего в плену (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине утвердили изменения в постановление, которые упростили получение справки о нахождении военного в плену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Справка входит в перечень обязательных документов (относительно военнослужащих), которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - пишет пресс-служба.

После установления соответствующего факта, лично или члены семьи могут получить государственную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Как получить справку?

Право на обращение имеют военнопленные или члены их семьи.

Существует два способа обращения. Первый - лично в силовые ведомства:

  • Министерство обороны Украины;
  • центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство военными формированиями;
  • правоохранительный орган или государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями;
  • к командиру подразделения ВСУ;
  • к другому образованию соответствующего закону военного формирования или органа, входящего в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

Второй - через Национальное информационное бюро: необходимо позвонить на горячую линию 1648 или по мобильному телефону +38 (044) 287-81-65.

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