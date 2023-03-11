Як отримати довідку про перебування військовослужбовця у полоні: пояснення
В Україні затвердили зміни до постанови, які спростили отримання довідки про перебування військового в полоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Довідка входить до переліку обов’язкових документів (щодо військовослужбовців), які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - пише пресслужба.
Після встановлення відповідного факту, особо або ж члени сім'ї можуть отримати державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.
Як отримати довідку?
Право на звернення мають військовополонені або ж члени їхньої сім'ї.
Існує два способи звернення. Перший - особисто до силових відомств:
- Міністерства оборони України;
- центрального органу виконавчої влади, які здійснює керівництво військовими формуваннями;
- правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- командира підрозділу ЗСУ;
- іншого утворення відповідного до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки й сил оборони України.
Другий - через Національне інформаційне бюро: необхідно зателефонувати на гарячу лінію 1648 або ж за мобільним телефоном +38 (044) 287-81-65.
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