Как получить справку о пребывании военнослужащего в плену: объяснение
В Украине утвердили изменения в постановление, которые упростили получение справки о нахождении военного в плену.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Справка входит в перечень обязательных документов (относительно военнослужащих), которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - пишет пресс-служба.
После установления соответствующего факта, лично или члены семьи могут получить государственную помощь в размере 100 тысяч гривен.
Как получить справку?
Право на обращение имеют военнопленные или члены их семьи.
Существует два способа обращения. Первый - лично в силовые ведомства:
- Министерство обороны Украины;
- центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство военными формированиями;
- правоохранительный орган или государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями;
- к командиру подразделения ВСУ;
- к другому образованию соответствующего закону военного формирования или органа, входящего в состав сил безопасности и сил обороны Украины.
Второй - через Национальное информационное бюро: необходимо позвонить на горячую линию 1648 или по мобильному телефону +38 (044) 287-81-65.
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