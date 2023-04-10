Як отримати довідку про перебування військового в полоні: пояснення омбудсмена

Звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні можуть члени сім'ї. Документ оформлюють протягом 30 днів після подачі заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:
Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:
У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.
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