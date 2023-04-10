Як отримати довідку про перебування військового в полоні: пояснення омбудсмена

Звернутися за довідкою про перебування військовослужбовця в полоні можуть члени сім'ї. Документ оформлюють протягом 30 днів після подачі заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають громадянам України та іноземцям. Для її отримання людина може звернутися в електронному вигляді або прийти в установу. Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:

Міноборони;

іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;

правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;

командира підрозділу ЗСУ;

іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.

Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:

військове звання (якщо є) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові; контакти (номер телефону, адреса електронної пошти)

військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;

період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

У разі відсутності у заяві зазначених відомостей довідка не оформлюється, про що повідомляють письмово.