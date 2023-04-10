Как получить справку о пребывании военного в плену: объяснение омбудсмена

Обратиться за справкой о пребывании военнослужащего в плену могут члены семьи. Документ оформляется в течение 30 дней после подачи заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Справка о пребывании военнослужащего в плену выдается гражданам Украины и иностранцам. Для его получения человек может обратиться в электронном виде или прийти в заведение. Для получения справки необходимо написать заявление и передать его:
Заявление для получения справки о нахождении военного в плену может быть написано в произвольной форме, однако обязательно должно содержать:
При отсутствии в заявлении указанных сведений справка не оформляется, о чем сообщают письменно.
Раньше мы объясняли, как получить денежную помощь родственникам военнопленных.
Также напомним, что переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование и получить рабочую профессию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.