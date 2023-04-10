Як отримати довідку про інвалідність за кордоном: інструкція

"Під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, медико-соціальну експертну комісію здійснюють екстериторіально і заочно", - йдеться в заяві.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, потрібно надіслати необхідні медичні документи своєму сімейному або приватному лікарю, що знаходиться на території України. Надал лікар зможе оформити форму 088/о "направлення на МСЕК".

Для цього у вас мають бути на руках:

медичні документи;

результати обстеження.

Важливо: всі документи, що ви надсилаєте лікарю мають бути перекладені українською мовою.

Після отримання, ваш пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи та встановлення інвалідності.

"Якщо ж раптом ви не можете прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я. Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування", - пояснили в міністерстві.

Що робити, якщо під час дії воєнного стану перебуваючи за кордоном у вас завершився термін дії довідки про інвалідність

За даними МОЗ, якщо термін довідки завершився, його автоматично вважають продовженим на весь час дії воєнного стану на території України та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

"Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю", - додали в Міністерстві охорони здоров'я.

Як замінити дитячу довідку, коли дитина досягла 18 років

Якщо дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК, адже критерії інвалідності дітей різняться від критеріїв інвалідності дорослих.

Дитина, що досягла 18 років, може пройти обстеження за кордоном, потім потрібно перекласти усі медичні документи українською мовою і направити їх сімейному чи приватному лікарю в Україну.

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